Yukikazeは、『シャドウハーツ』開発者らによる新作ゴシックホラーRPG『PENNY BLOOD』（ペニーブラッド）のゲームプレイトレーラー映像を公開した。『PENNY BLOOD』は、『シャドウハーツ』シリーズを開発した町田松三氏らによる新作RPG。激動の1920年代を舞台に、私立探偵マシュー・ファレルとその仲間たちが闇から襲い来る脅威と対決する様子を描く。本作は現在、開発資金調達のための活動中で、8月30日よりKickstarterでの