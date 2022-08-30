ＤｅＮＡは３０日、三嶋一輝投手（３２）が国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」と診断され、２９日に東京都内の病院で「胸椎黄色じん帯骨化切除術」を受け、無事に終了したことを発表。今後はリハビリに努める。全治は不明だが、今季中の復帰は絶望とみられる。右腕は球団を通じて「悩みに悩んだ結果、手術することを決断いたしました。自分を信じて、前を向いて、前よりももっと強くなって帰ってきます！」とコメントした。三嶋