この記事をまとめると ■いまでもたまに登場する女性向けグレードはいまから40年ほど前から存在した ■大人気キャラクターとのコラボモデルもあり注目されていた ■スポーツカーのベースモデルにも女性向けグレードが設定されていた過去がある いま見ても新鮮な魅惑の女性向けグレードたち 声高に「女性向け」とは謳っていないですが、女性に大人気のクルマたちが注目を集めています。新型が登場したばかりのダイハツ・ムーヴキ