絶滅危惧種に指定されているメダカ（環境省提供）ヤフーは30日、インターネットオークションサイト「ヤフオク！」で、絶滅危惧種などに指定されている生き物を個人が出品することを禁止すると明らかにした。生物の多様性を保護する狙いで、希少なメダカなど新たに4千種以上が対象となる。9月29日から実施する。ヤフオクではこれまで、法令で対面での説明が義務付けられている哺乳類や鳥類の出品は禁止していたが、魚類や昆虫類