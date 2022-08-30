セレモニーでイチロー氏の言葉に涙したのは…27日（日本時間28日）に行われた米大リーグ・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の球団殿堂入りセレモニー。エンゼルスの大谷翔平投手ら現役選手だけでなく、多くのレジェンドたちから祝福を受けたが、その中で行われたイチロー氏のスピーチに涙を見せた大物スラッガーに注目が集まっている。米ファンの間でも「感動する」「これより素晴らしいものはな