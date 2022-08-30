『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系、毎週火曜20:00〜）が、8月30日に放送、及び民放公式テレビポータル「TVer」にて無料リアルタイム配信される。この日は、「貯める派 vs 使う派金銭感覚どうかしてる芸能人SP」と題し、赤井英和、赤井佳子、伊津野亮、くっきー！（野性爆弾）、釈由美子、新川優愛、のだこころ、羽鳥慎一、ヒコロヒー、もえのあずき（エラバレシ）、山添寛（相席スタート）、吉本浩二、ヨンアが出演する。今
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