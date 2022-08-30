日本時間の2022年9月8日に開催されるAppleの新製品発表イベントではiPhone 14が発表されるとされており、どのような機能が新しく搭載されるかについてさまざまなウワサがささやかれています。Apple製品のリーク情報で知られるアナリストのミンチー・クオ氏が、「iPhone 14は量産前に衛星通信に関するハードウェアテストが行われた」と報告しています。Survey updates for rumored’s iPhone 14 support for satellite communicatio