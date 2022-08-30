28日、銃乱射事件が起きた米オレゴン州ベンドのスーパーに駆け付けた当局者（RyanBrennecke/TheBulletin提供、AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部オレゴン州やアリゾナ州など各地で28日、銃乱射や銃撃事件が相次ぎ、少なくとも計7人が死亡、9人が負傷した。米メディアが伝えた。オレゴン州ベンドのスーパーでは28日夜に銃乱射事件があり、2人が死亡、2人が負傷した。容疑者の男は自殺し、近くで殺傷能力が高いAR15型ラ