ブラジルの国立先住民保護財団は29日までに、北西部ロンドニア州のアマゾン奥地に住む先住民の男性が死亡したと発表した。「穴の先住民」と呼ばれたこの男性は、25年ほど前に襲撃に遭った部族の唯一の生き残りで、それ以来外界との接触を完全に絶って一人で生活していた。財団によると、男性は今月23日、住居として使用していた小屋のハンモックで死亡しているのが発見された。暴力を振るわれた形跡などはなく、自然死とみられ