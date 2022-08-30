愛猫がおかしくなってしまったのではないかと、一瞬不安になってしまった飼い主さんのツイートが話題となっています。https://twitter.com/EliArieh/status/1563133769443610625飼い主さんを不安にさせてしまった猫の姿を撮影した写真がこちらです。目の錯覚でクッションのシカと同化したように見えてしまったようです。https://twitter.com/EliArieh/status/1563214029187076097普段となんら変わらない愛猫の姿がこちら。このツイ