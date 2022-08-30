破壊された自宅を見つめる男性。南部ミコライウにミサイル攻撃があった＝２９日/Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナ軍が南部ヘルソン市近郊でロシア占領下の村４つを奪還したことが分かった。ウクライナ軍の情報筋が明らかにした。ウクライナ軍の主要目標はヘルソン市だという。情報筋は「作戦は夜間に始まり、ロシアの陣地やその後方への大規模砲撃が行われた」と述べた。ＣＮＮは安全上の理由からこの情報筋