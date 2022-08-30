覚せい剤事件で逮捕･起訴された、元アイドルの田中聖被告（36）が、なぜか、保釈されていない。千葉地裁松戸支部は、今月25日、保釈を認める決定をした。検察側の準抗告も退けられた。いつ保釈されてもおかしくないのに、30日朝の時点で、まだ「シャバ」に出て来ていない。その理由を推測してみたい。駅で職務質問 見つかった覚醒剤まず、今回の事件を振り返ろう。田中被告は、6月29日、千葉県柏市の柏駅で覚醒剤を所持していたと