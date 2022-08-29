【GU（ジーユー）】には価格よりも高見えする優秀アイテムが豊富に揃っています。今回は\990（税込）以下でゲットできる、おすすめの「羽織りシャツ」をご紹介します♪ オンオフ使えそうなきれいめ羽織りシャツ 「エアリーバンドカラーシャツ」はきれいめコーデに取り入れやすいデザインなので、デイリーコーデだけでなくオフィスコーデにも使えそうですね。シンプルですがフ