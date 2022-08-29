今季、札幌から福岡へ期限付き移籍の柳酒気帯び運転を受け福岡が期限付き移籍契約を解除J1アビスパ福岡が8月29日、DF柳貴博が8月27日道路交通法違反（酒気帯び運転）で任意捜査される事案が発生し、警察による事情聴取を受け、昨日8月28日付けで柳の期限付き移籍契約を解除したと発表。所属元である北海道コンサドーレ札幌は「現所属クラブであるアビスパ福岡様の意思決定である選手契約解除を、北海道コンサドーレ札幌として