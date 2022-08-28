¾×·â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å¶¶µü¸è¤À¡£¤Þ¤º¤Ï15Ê¬¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¿¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¡¢±¦Â­¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£¡ÚÆ°²è¡Û£²ÅÀÌÜ¤Î¥ß¥É¥ë¤Ï°µ´¬¡ª¸Å¶¶µü¸è