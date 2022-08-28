¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£6·î°Ê¹ß¤Ë900¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢3000Ëü¿Í¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤·¡¢½»Ì±¤Ë¹âÂæ¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ô¤­¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÏÏ©¾å¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BBC¤Î¥Ý¥à¥¶¡¦¥Õ¥£¥¹¥é¡¼¥ËÆÃÇÉ°÷¤¬¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¤ÎÂç¤­¤¤¥·¥ó¥É½£¤ò¼èºà¤·¤¿¡£