¡Ö¥È¥¤¥ì¤äÀöÌÌ½ê¤¬¤¹¤´¤¯º®¤à¡×¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¤¬Ã¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×12¿Í²ÈÂ²¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤Âç²ÈÂ²¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É ¤«¤éÂ³¤¯·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ©Ãå¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë7ÃË3½÷¤ÎÂç²ÈÂ²¡Ö´ß²È¡×¡£¡Ú²èÁü¡Û½Ð»ºÎ©²ñ¤¤¤«¤é¼Â²ÈÁ´¾Æ¤Þ¤Ç¡Ä12¿ÍÂç²ÈÂ²¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¸«¤ë20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ß²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯¿®¤¹¤ë¡ÖÂç²ÈÂ²¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼