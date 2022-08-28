¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¢µÝ»ÒÉ×¿Í¤ä¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.»á¤é¤â½ÐÀÊ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î²ñÄ¹ÉÕ¤­ÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄÅÂÆ²Æþ¤ê¼°Åµ¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ä¶Ëþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏµÝ»ÒÉ×¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤ä¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¡¢¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.»á¤é