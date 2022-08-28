¡Ö¤¨¡¢¤É¤Ã¤Á¶Ê¤¬¤ë¤Î!?¡× ¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤È¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤Ç¡¢±¦º¸ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢1ÅÙ¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤È¤ÏµÕ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤«¤é¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾ÊýË¡¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ±¿Å¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º¸ÀÞ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼°ìÅÙ±¦¤Ø¿¶¤ë!? ´ª°ã¤¤¤¬À¸¤à´í¸±¹Ô°Ù¡Ö¤¢¤ª¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ[²èÁüÄó¶¡¡§