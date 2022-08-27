Image: NASA, ESA, Jupiter ERS Team; image processing by Ricardo Hueso (UPV/EHU) and Judy Schmidt ¿ÀÈë¤ÎÀ±¡¢ÌÚÀ±¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡£¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¹¤®¤ëÌÚÀ±¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢ËÌ¶Ë¡¦Æî¶ËÎ¾Êý¤Ë¥ª¡¼¥í¥é¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÀ±¡ª¤µ¤é¤ËŽ¤ÉáÄÌ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÚÀ±¤Î¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤â¡£¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Î¶áÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤¬¤³¤Î²èÁü¤ò»£