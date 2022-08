アプリデータの分析と提供を行っているdata.aiの調べにより、2022年第2四半期における世界の人気アプリのランキングや、日本を含めた世界各国におけるアプリの使用実態が分かりました。data.ai | Q2 2022 Market Pulse Regional Rankings | EN - Infogramhttps://dataai.infogram.com/1pyy9e0y15xevdc37jp100zyz9iymmvkeklMobile users are now spending 4-5 hours per day in apps | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2022/08/03