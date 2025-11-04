映画館やグルメ街も！「梅田スカイビル」はこんなところ「梅田スカイビル」は、平成5年（1993）に誕生した地上40階、地下2階の超高層ビル。2棟のタワービルをつないでいる上層部が「空中庭園展望台」になっています。この展望台部分、地上で建造してからリフトアップしたとか。この驚きの工法が世界初だったことや、ビル全体に空が映り込む建築の美しさなどから、「梅田スカイビル」は2008年、英紙『THE TIMES』の「世界の建築TOP2