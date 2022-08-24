ロシアのショイグ国防相は２４日、ウクライナ侵攻に関し、民間人の犠牲を避けるため、ロシア軍は意図的に攻撃のペースを落としていると主張した。ウズベキスタンで開かれた上海協力機構（ＳＣＯ）の国防相会議で語った。ロシア軍は掌握を目指すウクライナ東部ドネツク州などでの進軍の遅れが指摘されている。ショイグ氏は、軍事作戦に際しては「人道法の規範を厳格に順守している」と述べ、高精度兵器でウクライナの軍事施設の
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