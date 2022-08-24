【AFP＝時事】メキシコで、水を求めて人里近くに出没したとみられるクロクマの子どもが虐待を受けて殺される事件があり、国民から怒りの声が上がっている。問題は、野生動物保護活動家のアルトゥーロ・イスラス（Arturo Islas）さんが虐待現場を捉えた写真を公開したことで発覚。写真には、北部コアウイラ（Coahuila）州カスターニョス（Castanos）の住民が子グマをロープで引きずる場面が写っている。現場には複数の警察官が