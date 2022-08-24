【AFP＝時事】サッカーウクライナ1部リーグは23日、ロシアによる侵攻がいまだ続く中、新シーズンが開幕。同リーグの再開は、戦争で荒廃した国の士気を高めるための取り組みの一環だと考えられている。首都キーウのオリンピスキ・スタジアム（Olimpiysky Stadium）で行われた開幕戦のシャフタール・ドネツク（Shakhtar Donetsk）とメタリスト1925（FC Metalist 1925 Kharkiv）の試合は0-0の引き分けに終わった。試合前の感動的