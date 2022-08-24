フィンランドのサンナ・マリン首相（36）が、パーティーで踊ったり歌ったり、飲酒する様子の動画が流出し、批判を受けている。これに対して支持者の女性たちが、自分たちがパーティーを楽しんだり踊ったりしている動画を投稿し、連帯を示している。