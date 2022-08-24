猫の殺処分は犬と比べて約5倍。なぜ猫のほうが多いのでしょうか（写真：maron／PIXTA）令和2年（2020年）度（令和2年4月1日〜令和3年3月31日）に全国の保健所などで殺処分された犬猫は、昭和49年以降で最小の2万3764匹だったと環境省が公表しています。その内訳は、犬が4059匹、猫が1万9705匹です。殺処分は10年前と比べると10分の1に減りましたが、猫の殺処分は犬と比べて約5倍になっています。引き取り数は猫のほうが多いのです