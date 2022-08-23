愛知県警は２３日、指定暴力団山口組３次団体幹部（５２）（名古屋市熱田区）ら男３人を県迷惑行為防止条例違反（ダフ屋行為）の疑いで逮捕した。 発表によると、幹部の男らは共謀し、６月１８日午後２時頃、名古屋市東区のバンテリンドーム付近で、三重県の男性に対し、プロ野球「中日―巨人」リーグ戦のチケット２枚を計１万円で売った疑い。