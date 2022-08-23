【モデルプレス＝2022/08/23】8月23日放送の日本テレビ系バラエティ番組「踊る！さんま御殿！！」は「芸能界のお友達が大集合！互いの不満ぶっちゃけSP！」と題して、仲のいい芸能人同士が2人1組で登場。第1子となる女児が誕生したばかりの山里亮太（南海キャンディーズ）が幸せエピソードを語る。【写真】南キャン山里亮太、号泣「結婚することが怖かった」 本音に感動の声殺到◆山里亮太、明石家さんまにノロケ全開「これが幸せ