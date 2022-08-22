22日午前10時15分ごろ、名古屋市北区新沼町の名古屋高速道路小牧線の下り線で「黒煙と火が見える」と110番があった。愛知県警高速隊などによると、複数台の車が絡む事故が発生。大型バスが横転し、炎上した。既に火は消し止められたが、心肺停止状態だった2人の死亡が確認された。2人は大型バスに乗っていたとみられるという。【写真特集】黒煙をあげて横転した大型バスほかに20〜50代の男性7人がけがをしたが、いずれも命に別