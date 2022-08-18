第104回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催、毎日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）第12日の18日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で準々決勝4試合があり、4強が決まった。20日予定の準決勝第1試合は、仙台育英（宮城）―聖光学院（福島）の組み合わせとなり、夏の甲子園で、東北勢が準決勝で初めて対戦する。東北勢が準決勝に2校残るのは、いずれも準決勝で敗退した第95回大会（2013年）の花巻東（