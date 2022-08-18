たばこ大手のフィリップ・モリス・ジャパンは、加熱式たばこの10月1日からの値上げを財務省に申請したと16日発表した。対象は「アイコス」の計49銘柄。認可されれば1箱あたり20円高くなる。10月1日のたばこ増税に伴うものと説明している。主要銘柄の「マールボロ・ヒートスティック」はいまの580円から600円になる。廉価版の「ヒーツ」は530円から550円になる。「テリア」と「センティア」の銘柄もそれぞれ値上がりする。「