［ソウル１５日ロイター］ - ロシアのプーチン大統領は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記に宛てた書簡で「両国が共通の取り組みにおいて、包括的かつ建設的な二国間関係を拡大する」ことに前向きな姿勢を示した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１５日に伝えた。プーチン氏は、北朝鮮の祖国解放記念日に当たり金氏に書簡を送った。関係緊密化は両国の利益となり、朝鮮半島と北東アジア地域の安全保障と安定の強化