【ニューデリー時事】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンは、極端なイスラム法解釈の下、女子を中等教育から排除している。首都カブールに住む中等教育課程の女子生徒らは時事通信の取材に、一刻も早い学校再開を求める悲痛な声を上げた。「私たちアフガンの女性は、地球上で一番惨め」。１９歳のザルミナさん（仮名）は、約１年間も登校できていない状況を嘆いた。日本の高校３年生に相当する１２年生。大学に進学し、
ランキング
- 1. 圭さん すでに年収1600万円超か
- 2. 立花党首は弱気? ネット呆れ声
- 3. 「エロ夫婦」MEGUMI語る夫婦関係
- 4. 不審者が乱入 ヒカキンに接近
- 5. 次亜塩素酸ソーダ流出 魚大量死
- 6. 有吉欠席 放送開始2時間前に連絡
- 7. 「部下は伸びたくない」共感続々
- 8. 王林「IPPON」ほんと嫌だった
- 9. 神社に巨大水柱「近づかないで」
- 10. 「PSYCHO-PASS」新作の制作決定
- 1. 圭さん すでに年収1600万円超か
- 2. 立花党首は弱気? ネット呆れ声
- 3. 次亜塩素酸ソーダ流出 魚大量死
- 4. 神社に巨大水柱「近づかないで」
- 5. 杉田水脈議員の就任 SNSは騒然
- 6. スタバも郵便局も「人手不足」で悲鳴……
- 7. 母娘刺傷 列車事故死は都内少年?
- 8. 西多摩の特養「生活保護ばかり」
- 9. 路上で寝込み資料紛失 兵庫県警
- 10. 暴力団刺殺「カタギ」男の地獄
- 1. 東国原氏出馬へ「要望もらった」
- 2. 通称批判にガーシー議員が反撃
- 3. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 4. 相続土地国有化の負担金は２０万円、森…
- 5. 岸田内閣が抱える旧統一教会爆弾
- 6. 終戦の日・各党談話 日本共産党「『９…
- 7. 国会議員106人に接点 旧統一教会
- 8. 殺人熊と戦って生還した58歳男性
- 9. 母子4人心中 子供は「イヤだ」
- 10. 韓国教授 国葬に感じた過剰哀悼
- 1. 台湾前総統「日本政府は謝罪を」
- 2. 大舞台で領土主張 韓国蒸し返す
- 3. 英パブで怪奇現象…オーナー戦慄
- 4. 「性の奇祭」イタリアで抗議続出
- 5. 「8.15の韓国」で見た異様な光景
- 6. 米に「全裸」のサイクリスト集団
- 7. 米上院議員らが台湾を電撃訪問
- 8. 被告「液体一気飲み」で死亡 米
- 9. ドラマーの全裸写真にファン仰天
- 10. 露 南部の占領地から一部撤退か
- 1. 貯蓄1500万円 貯めるコツを紹介
- 2. JR、ローカル線の存廃議論加速
- 3. 保護者に聞いた教育費リアル金額
- 4. 絵を描くAIは人から職を奪うのか
- 5. 「削れない支出」を整理する方法
- 6. ガソリン補助延長検討へ 経産相
- 7. Uターンピーク 上り高速道で渋滞
- 8. サウナドリンク 製品化の動きも
- 9. ガストなど100店舗閉店&値上げへ
- 10. ビックリマン「ワンピRED」発売
- 1. 「5W USB電源アダプタ」販売終了
- 2. 新プラン乗り換え約6%のみ なぜ?
- 3. M1搭載iPad Airや各種アクセサリーなど…
- 4. イヤホンのAmazon売れ筋ランキング。Bl…
- 5. iPhoneやiPadの筐体側面や背面に操作部…
- 6. iPhone14 Proシリーズに2TB搭載?
- 7. マグネット充電もOKなiPad用タッチペン…
- 8. Googleが「位置情報収集の無効化方法を…
- 9. “スター・ウォーズ聖地巡礼”ミステリ…
- 10. 骨だけでなく聴神経に直接音を届ける。…
- 1. 韓国ゴルフ激震 前代未聞の不正
- 2. 大谷が積極走塁も悲劇…米が注目
- 3. 大谷の神対応に14歳のファン号泣
- 4. 決勝で選手がブラ見せ 検索急増
- 5. 大谷が14歳少女へ「神対応」絶賛
- 6. ムネリンが高岸絶賛「感動した」
- 7. 栗山監督 米国視察に「参った」
- 8. 4戦2発 G中田が「確変」したワケ
- 9. 古橋亨梧が2戦連発 得点王期待も
- 10. 大谷26号 敵軍投手は勘違い万歳
- 1. 「エロ夫婦」MEGUMI語る夫婦関係
- 2. 不審者が乱入 ヒカキンに接近
- 3. 有吉欠席 放送開始2時間前に連絡
- 4. 王林「IPPON」ほんと嫌だった
- 5. 「PSYCHO-PASS」新作の制作決定
- 6. 小室さん夫妻 新婚生活に暗雲?
- 7. UUUM イベでの不審者乱入を説明
- 8. 上島さん涙 24時間TVの放送事故
- 9. 仲里依紗 タトゥーの言葉が話題
- 10. 福原愛さん「匂わせ投稿」が話題
- 1. 今さら…既婚女性のリアルな本音
- 2. 餃子に最高「世界のたれ」Best10
- 3. 続々と顔出し…在宅勤務の怖い話
- 4. 「洗濯の時短」キャンドゥで発見
- 5. 男が本気の女性に見せる本命行動
- 6. 「マネしたい」SNSで話題レシピ
- 7. 運命? 夏の「ワンナイト経験談」
- 8. 持ち歩きたくなる「ちいかわ」のふりか…
- 9. 帰省でトドメ? 片思い男子に接近
- 10. 男の子妊娠…義父の態度に複雑