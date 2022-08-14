【ニューデリー時事】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンは、極端なイスラム法解釈の下、女子を中等教育から排除している。首都カブールに住む中等教育課程の女子生徒らは時事通信の取材に、一刻も早い学校再開を求める悲痛な声を上げた。「私たちアフガンの女性は、地球上で一番惨め」。１９歳のザルミナさん（仮名）は、約１年間も登校できていない状況を嘆いた。日本の高校３年生に相当する１２年生。大学に進学し、