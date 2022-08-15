奈良県天川村の弥山（みせん）（１８９５メートル）への登山中に行方不明になっていた愛知県内の女性２人が１４日、９日ぶりに山中で発見、救助された。２人は山に流れる水を飲み、非常食で空腹をしのいでいたといい、目立ったけがはないという。 奈良県警吉野署によると、２人は名古屋市中区の女性（６１）と愛知県一宮市の女性（６９）。４日、１