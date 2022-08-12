◇第104回全国高校野球選手権2回戦近江8−3鶴岡東（2022年8月12日甲子園）近江（滋賀）が鶴岡東（山形）を8−3で下して2年連続の16強進出を果たした。先発した今秋ドラフト候補右腕・山田陽翔投手（3年）が2戦連続2桁となる12奪三振。11安打3失点しながら149球を完投し、駒大苫小牧（北海道）・田中将大（現楽天）、早実（東京）・斎藤佑樹（元日本ハム）を超える甲子園通算9勝を挙げた。7日の1回戦・鳴門（徳島）戦は
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