世界中のファンが画面に釘付けとなった。家族、稼ぎ、男…メディアが報じない浅田真央の“私生活”プロ転向したフィギュアスケートの羽生結弦（27）が10日、自身の公式YouTubeチャンネルでプロ転向後初めて、練習を生配信。開始直後から6万人が視聴し、羽生が氷上に降り立つ頃には10万人を突破した。7日に開設したこのチャンネルの登録数は早くも約55万人に到達。最初の投稿は250万回以上も再生されている。羽生はこれまで自