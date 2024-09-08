普段の生活の中で、一度は経験したことのある人が多いであろう「こむら返り」。こむら返りというのは、簡単にいうと、足がつることを指します。一見ただの「足のつり」に思われがちですが、実は様々な体の不調や病気と関連している可能性もあります。【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号今回は株式会社ウェルネス代表取締役で総合診療医でもある中田航太郎先生より、こむら返りについて、全4回に分けてご紹介。