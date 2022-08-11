10日夜に発生した北九州市の旦過市場の火災では1939年創業の映画館「小倉昭和館」もほぼ焼け落ちた。館主の樋口智巳さん（62）には火災後、交流のある映画俳優らから見舞いの電話が相次いだ。【炎を上げて激しく燃える「小倉昭和館」付近の様子】交流の俳優らから見舞いの電話小倉昭和館は北九州市に唯一残る個人経営の映画館。初代は芝居小屋も経営し、樋口さんは3代目だ。俳優や作家らを招いたトークイベントも開催し、厳し