照明の取り換え中に作業員が感電して死亡した事故で、福岡県警は１０日、一緒に作業をしていた電気設備会社員の電気工事士の男（３４）（北九州市小倉南区）を業務上過失致死容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。 発表では、男は昨年７月１６日午前１０時１５分頃、北九州市小倉北区許斐町の工場で、同僚の浦田健斗さん（当時２８歳）（同市小倉