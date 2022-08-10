プロ転向を表明したフィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪連覇の羽生結弦さんが１０日、仙台市内で練習を公開する「ＳｈａｒｅＰｒａｃｔｉｃｅ」を行った。公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＨＡＮＹＵＹＵＺＵＲＵ」では、その模様を同日午前１１時３０分過ぎからライブ配信。氷上練習では、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦し、１８年平昌五輪で金メダルを獲得したプログラム「ＳＥＩＭＥＩ