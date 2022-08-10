プロ転向を表明したフィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪連覇の羽生結弦さんが１０日、仙台市内で練習を公開する「ＳｈａｒｅＰｒａｃｔｉｃｅ」を行った。公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＨＡＮＹＵＹＵＺＵＲＵ」では、その模様を同日午前１１時３０分過ぎからライブ配信。氷上練習では、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦し、１８年平昌五輪で金メダルを獲得したプログラム「ＳＥＩＭＥＩ
ランキング
- 1. さかなクン 非公表の年齢バレる
- 2. 「基本給6万円は不当」 引っ越しのサ…
- 3. 「ジャイアンのルームウェア」がしまむ…
- 4. フライドポテトが原因で発砲 米
- 5. 全国感染初の25万人超 死者急増
- 6. 快挙の大谷「普通の数字かも」
- 7. 行方不明の101歳女性 遺体で発見
- 8. プレイステーションの歴代機種をイメー…
- 9. 「同人AV」被害で女優に…告発
- 10. コロナ後遺症「今が一番多い」
- 1. 全国感染初の25万人超 死者急増
- 2. 行方不明の101歳女性 遺体で発見
- 3. 「同人AV」被害で女優に…告発
- 4. 4歳児に縫い針刺す? 29歳男逮捕
- 5. 厚労相 今後団体と関係持たない
- 6. 死者「第6波ピークまで急上昇」
- 7. 北九州 旦過市場で再び火災
- 8. 旧統一教会「信者に殺害予告」
- 9. 「マイナ保険証」負担引き下げへ
- 10. 旧統一教会の会見 紀藤氏が反論
- 1. 修学旅行中の「罰」SNS上で賛否
- 2. 女子高生「乱パ」主催者の言い分
- 3. ミスコン最終候補「告ハラ」被害
- 4. 杉村太蔵「プロ中のプロです」
- 5. 「はんこ議連」会長を辞任 竹本直一IT…
- 6. 「共産主義と対峙、自民議員とより多く…
- 7. へずまりゅう報道にフィフィ皮肉
- 8. 弁護士から国会議員へ…元榮太一郎が語…
- 9. トランプ大統領、感染拡大の中で祝賀イ…
- 10. ｢そして誰も忖度しなくなった｣政権崩…
- 1. フライドポテトが原因で発砲 米
- 2. 「睡眠のプロ」米メーカーが募集
- 3. セーヌ川のベルーガに安楽死処置
- 4. 新たなジェームズ・ボンド役の条…
- 5. 韓国で記録的豪雨 死者不明者も
- 6. チリ北部の謎の大穴 1週間で倍に
- 7. チリの穴めぐり「鉱山会社が嘘」
- 8. 慰安婦の支援団体デモ行進 韓国
- 9. 中国軍 軍事演習の終了を発表
- 10. 366年前に沈没 難破船から財宝
- 1. 「基本給6万円は不当」 引っ越しのサ…
- 2. みずほ銀行「メタバース」参入へ
- 3. 「高額療養費制度」落とし穴も
- 4. 円安で「子連れNY留学」に悲劇
- 5. ロキソニン出荷調整 安定供給へ
- 6. 楽天グループ 1766億円の赤字
- 7. 3Dプリンター住宅「車の値段で」
- 8. ロシア 経常黒字が1666億ドルに
- 9. 唐揚げ専門店閉店相次ぐ 実情は?
- 10. 米ＣＰＩ、7月は前年比8.5％上昇 伸び…
- 1. 鬱陶しい広告 丸ごと非表示に
- 2. ふるさと納税 8月のおすすめ10選
- 3. マイクロソフト、月例更新プログラム公…
- 4. たこ焼き器をそのまま使った「たこ焼き…
- 5. 公共料金 クレカ払いの注意点
- 6. Amazon 定額制音楽配信を開始
- 7. ヴィレヴァン、絵本の花のようにやさし…
- 8. 任天堂が新作スマホゲーム「ドラガリア…
- 9. ナビタイム、各ナビアプリで「ETC専用…
- 10. 核融合研、重水素プラズマ生成実験で1…
- 1. 快挙の大谷「普通の数字かも」
- 2. 大谷10勝目 104年ぶりの偉業達成
- 3. 大谷の25号 ネット裏で珍反応
- 4. 清宮が危険スライディング 併殺
- 5. 落合氏 西武・山川の写真に驚き
- 6. 名古屋「暴力的な発信」を確認
- 7. SB石川の「魔球」打者首傾げ唖然
- 8. 巨人・中田翔 戸郷力投に「なんとかし…
- 9. ライプツィヒへ復帰した元エースは輝き…
- 10. 原監督 快挙の大谷翔平に賛辞
- 1. さかなクン 非公表の年齢バレる
- 2. 「ジャイアンのルームウェア」がしまむ…
- 3. 宮根誠司 田中会長の謝罪に苦言
- 4. コロナ後遺症「今が一番多い」
- 5. スラダン YouTubeで全話公開へ
- 6. 3ヒロ・かなで「整形しました」
- 7. 「本人超え」で賞金 番組に批判
- 8. ジュニア「芸人が開けてんねん」
- 9. 小倉優子 息子3人と夏休み旅行
- 10. 桑田佳祐 新型コロナに感染
- 1. 気分が悪くなってホテルへ…後悔
- 2. 「体をどうにかしろ」最低な罵倒
- 3. 収入は関係なし！貯まる人がやっている…
- 4. ローソン 爽やか新作スイーツ5選
- 5. 【12星座別☆今日の運勢】8月11日の恋…
- 6. 安くて高見え ユニクロのバッグ
- 7. カルディのレモン×麺 爽やか3選
- 8. デニーズ 初メロンフェアが豪華
- 9. 着痩せできる しまむらのワンピ
- 10. 面長さん向け！ショートボブならおしゃ…