¡ÖÆüËÜ¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤ÇÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤­¤À¡×ÃóÆüÃæ¹ñÂç»ÈºßÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ8·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹¦îëÍ¤¡Ê¤³¤¦¡¦¤²¤ó¤æ¤¦¡ËÃóÆüÂç»È¤Ï4Æü¡¢¥Ú¥í¥·ÊÆ²¼±¡µÄÄ¹¤ÎÃæ¹ñÂæÏÑÃÏ¶èË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿¹·òÎÉ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤ËÂÐ¤·¸·Àµ¤ÊÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¼çÍ×7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë³°ÁêÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·½Å¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹¦