「niko and ...(ニコアンド)」とセレクトショップ「cher(シェル)」がコラボし、今では手に入らない「cher」のロゴグッズが登場。「niko and ...」店舗と公式オンラインストアにてゲットすることができるので、レアなアイテムをぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。「niko and ...」×「cher」はユニークでキャッチーなアイテム揃いこのたび「niko and ...」がタッグを組んだ「cher」は、1995年、東京・裏原宿のマンショ