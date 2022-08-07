¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê28¡Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØMiss¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢ABEMA¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤Ï¡¢»°¾å¤ËÆÈ¼«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¤Î¿ÍÀ¸½é¤Î¶¦±éÈëÏÃ¤ä¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡É°úÂà»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃËÀ­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª»°¾åÍª°¡¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥«¥Ã¥È¡¼¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£»°¾å¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ê¥¹