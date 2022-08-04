東北地方と新潟県を襲った大雨から一夜明けた4日、茶色い濁流が流れ込んだ各地の被害が次々と明らかになった。1級河川の最上川が氾濫して住宅は浸水し、土砂崩れや橋の崩落も相次いだ。不安な夜を過ごした人たちは「こんなことになっているなんて」とぼうぜんとした。【写真特集】川の氾濫や浸水、道路寸断も■新潟新潟県関川村は、4日午前2時過ぎまでの1時間に149ミリが降る記録的な大雨となった。全国の歴代最多雨量にあと