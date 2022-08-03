¾®1Â©»Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥ó¥×¤Î´Î¤À¤á¤·¤Ç¥Ú¥¢¤Î»Ò¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Î¡È¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¸ÀÆ°¡È¤ËÊì¿Æ¤¬¡Ö²¦»Ò¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤­¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Äß¤ê¶¶¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤«¡×¡Ö¸½¼Â¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤è¤ê¤â´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉTwitter¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´Î¤À¤á¤·Ãæ¡¢Â©»Ò¤Î¼è¤Ã¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¸ÀÆ°¡ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ç¤¹¡Ê@uma_tanaca¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾®1Â©»Ò¤Î¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Ê¸ÀÆ°¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÌë´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì