¼ã¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í?¿·¤¿¤ÊÀï¤¤?¤¬ËÖÈ¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÎÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÖÀ¸¤­»Ä¤ê¡×¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇ¯Êð¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÛÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤âÀ¾Àî¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¡¢ÂçÅÄ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢½©µÈ¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò¡¢Êü½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¿ô¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¾å¸Â£·£°¿Í¤Î¡Ö£¶£¹¡×¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç°éÀ®¤ò´Þ¤á£±£°¿ÍÁ°¸å¤Î¿·¿Í