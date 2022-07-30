【ニューヨーク＝小林泰裕】「ＧＡＦＡ」と呼ばれる米ＩＴ大手４社の２０２２年４〜６月期決算は、全社が赤字や減益となった。米国景気の減速やインフレ（物価上昇）などが重なり成長にブレーキがかかった。 米ＩＴ大手グーグルの親会社アルファベットは、売り上げの約８割を占める広告事業は増収だったが、人件費などの増加によって研究開発費用や販売管理費用がかさみ、２四半期連続の減益となった。