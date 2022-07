SNSを中心に話題になっているのが、オーストラリア発の「Karen's Diner(カレンズダイナー)」。一見おしゃれなレストランかと思いきや、実は“失礼なサービス”を売りにしているのだそう!今やオーストラリアで数店舗、イギリスにも展開しているこのダイナー。その人気の理由とは? View this post on Instagram A post shared by Karen’s Diner (@karensdinerofficial)店名にもなっている「Karen(カレン)」