ブラジル全国選手権を戦うパウメイラスは、16歳の誕生日を迎えた天才FWエンドリックとプロ契約を結んだことを発表した。✍️✅Aniversariante do dia, @endrickii assinou seu primeiro contrato profissional com o #MaiorCampeãoDoBrasil ➤ https://t.co/4wbUCcyaBt#AvantiPalestra pic.twitter.com/E3uyerN6KP— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 21, 2022 エンドリック・フェリペ・モレイラ・