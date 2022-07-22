ブラジル全国選手権を戦うパウメイラスは、16歳の誕生日を迎えた天才FWエンドリックとプロ契約を結んだことを発表した。✍️✅Aniversariante do dia, @endrickii assinou seu primeiro contrato profissional com o #MaiorCampeãoDoBrasil ➤ https://t.co/4wbUCcyaBt#AvantiPalestra pic.twitter.com/E3uyerN6KP— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 21, 2022 エンドリック・フェリペ・モレイラ・
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